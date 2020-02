Bombeiros e Polícia Civil realizam buscas por adolescente em São Pedro do Ivaí

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil de Jandaia do Sul chegaram na manhã de hoje no município de São Pedro do Ivaí para intensificar as buscas ao adolescente Luiz Henrique, de 14 anos, estudante da APAE. Ele está desaparecido desde ontem (2) quando saiu de casa sem informar para onde iria.

Familiares e amigos se uniram em buscas do menino, mas anoiteceu e a única pista encontrada foi um chinelo do menino nas proximidades do rio Cambará. Quem tiver informações, entrar em contato com a polícia.





* Com informações do Canal HP de São João do Ivaí