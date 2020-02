Mulher de posse de faca ameaça matar ex-marido e atear fogo na casa

Um mulher foi presa na manhã de ontem (29) na Rua Guaratuba, em Rosário do Ivaí, por ameaças. De posse de uma faca ela ameaçava matar o marido e colocar fogo na residência.

Segundo o Boletim de Ocorrência, no local os policiais conversaram com o homem que relatou que a ex-esposa estava dentro da residência com a faca, e que ao ver a viatura escondeu a arma em suas vestes.

Os policiais conversaram com mulher, que tirou de dentro da blusa, uma peixeira medindo 21 cm total com 12 cm de lamina. Diante dos fatos a mesma foi conduzida até a delegacia de Polícia Civil de Grandes Rios para providencias cabíveis.