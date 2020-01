Jovem acusado de furto de moto em Faxinal é contido por populares

Um rapaz de 23 anos acusado de furtar uma motocicleta na noite de quarta-feira (21) na Rua Ismael Pinto Siqueira, em Faxinal foi contido por populares na Rua Fernandes De Aladin Moreira na tarde ontem. O jovem sofreu lesões na cabeça enquanto era contido pelos populares que não estavam mais no local quando a equipe policial chegou.

Segundo o Boletim de Ocorrência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), os policiais encontraram o rapaz ao lado da motocicleta sem a placa e com chassi suprimido pelo autor, restando somente o tanque, banco, guidão e o motor. Indagado sobre onde estariam as demais peças, ele disse que colocou fogo no painel, faróis e na carenagem.

Foi checado via sistema à numeração do motor, e o detido conduzido até o hospital municipal de Faxinal para ser medicado. Posteriormente a moto e o rapaz foram entregues à 53ª Delegacia Regional da Polícia Civil para as medidas cabíveis.