Uma motocicleta CG 125 azul foi furtada na noite de ontem (21) em frente à uma academia de musculação, na Rua Ismael Pinto Siqueira, em Faxinal.

A vítima relatou aos policiais militares que estacionou a moto por volta das 20h30 e quando ele retornou ao local, o veículo tinha sumido.

O autor do furto foi visto através de imagens de segurança de um estabelecimento próximo, trata-se de um homem com estatura mediana, magro que estava trajando calça jeans, camiseta e com um boné.