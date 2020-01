PM recupera moto Honda Broz furtada em Ivaiporã

Uma motocicleta Honda Broz furtada na terça-feira (14), na Rua Rio Grande do Sul, em Ivaiporã foi recuperada ontem pela Polícia Militar (PM), na cidade de Lunardelli. O autor do furto conseguiu fugir.

De acordo com o a PM, após receber informações via Copom que a moto estava estacionada próximo ao Sicredi, as equipes de Ivaiporã, Lidianópolis, Lunardelli e Jardim Alegre foram para o local.

Iniciou assim um acompanhamento pelo centro da cidade, onde o condutor da motocicleta tomou fuga em alta velocidade, próximo ao cemitério o indivíduo abandonou o veículo e entrou em um matagal.

Ainda segundo o Boletim de Ocorrências, o autor do furto foi identificado pelos polícias, já que é pessoa conhecida no meio por diversos delitos. Foi feito busca nos arredores da mata, porém, a PM não obteve êxito em localizar o autor. A motocicleta foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí.