Papai Noel desembarca amanhã no centro de Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Cultura, convida a população para dar boas-vindas ao Papai Noel. Amanhã (12), ele desembarca na Praça Manoel Teodoro da Rocha, onde o Espaço Sou Arte também apresenta o espetáculo: “Um Natal de Virtudes”.

A diretora do Departamento Municipal de Cultura, Amanda Amaral, informou que a chegada do Papai Noel contará com apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã (Acisi) e da Acisi Mulher, que arrecadou brindes a serem sorteados.

A partir das 18 horas o Departamento Municipal de Cultura vai receber os nomes das crianças, na Praça Manoel Teodoro da Rocha, que irão concorrer a brindes – entre eles, uma bicicleta (Aro 20) e um capacete doados pela Acisi Mulher e Cycling Nard's Bike Shop. O objetivo é tornar o Natal mais feliz da criança que será sorteada.

Amanda Amaral sugere que os pais ou responsáveis pelas crianças cheguem a tempo para preencher o cupom que concorrerá a uma bicicleta - antes do início do espetáculo do Espaço Sou Arte.

O Papai Noel atenderá as crianças e adultos diariamente, a partir das 19 horas, na Praça Manoel Teodoro da Rocha.