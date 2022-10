Trump chama Lula de lunático e declara apoio a Bolsonaro

Da Redação

Trump e Bolsonaro sempre foram aliados

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu perfil na rede social Truth para declarar apoio ao atual presidente do Brasil e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro(PL), no segundo turno das eleições do próximo domingo (30).

"Domingo é um grande dia para o Brasil e para o mundo. Um grande e respeitado líder, que também é um grande cara com um grande coração, presidente Jair Bolsonaro, concorre à reeleição. Seu adversário, 'Lulu' [sic] é um lunático da esquerda radical que quer destruir o seu país e todo o tremendo progresso feito sob o presidente Bolsonaro, incluindo o fato de que o Brasil é um país respeitado de novo", escreveu em sua conta.

Ao fim do seu posicionamento, Trump escreveu em letras maiúsculas que Bolsonaro "nunca vai desapontar".

No primeiro turno, disputado em 2 de outubro, o republicano já havia divulgado uma mensagem, mas em forma de vídeo, apoiando o candidato do PL. No texto, Trump dizia que os brasileiros tinham "uma grande oportunidade de reeleger um líder fantástico, um dos maiores presidentes que qualquer país poderia ter".

O norte-americano ainda usou a sua rede social para se manifestar após o primeiro turno, em 2 de outubro, onde Bolsonaro ficou atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que seu aliado estava "em uma posição muito forte para ter uma grande vitória" no segundo turno.

Trump e Bolsonaro sempre foram aliados, inclusive, com o governo brasileiro sendo um dos últimos do mundo a reconhecer a vitória do democrata Joe Biden após as eleições norte-americanas de 2020.





Fonte: Informações UOL.

