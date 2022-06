Petrobras nomeia Fernando Borges como presidente interino; confira

Da Redação

Borges é diretor-executivo de Exploração e Produção e faz parte do Conselho de Administração

Após o pedido de demissão de José Mauro Coelho, na manhã desta segunda-feira (20), a Petrobras indicou Fernando Borges como presidente interino da estatal. Borges é diretor-executivo de Exploração e Produção e faz parte do Conselho de Administração da estatal desde abril de 2016. Ele ficará no cargo até a eleição e posse do novo presidente da empresa.

O pedido de demissão de Coelho abre caminho para Caio Mario Paes de Andrade assumir a presidência da Petrobras. Caio é secretário de desburocratização do Ministério da Economia, e tem a bênção do Palácio do Planalto para chegar ao comando da estatal petrolífera.



Para assumir o cargo efetivamente, Paes de Andrade precisa passar por assembleia do conselho da empresa para ser nomeado. Mas já conta com a indicação do governo federal.

DE SAÍDA

Coelho cedeu à pressão do presidente Bolsonaro, que tem afirmado que o conselho da Petrobras está “boicotando” o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, ao não se reunir para votar as novas indicações feitas pelo governo para o comando da empresa.





