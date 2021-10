‘Não teremos passaporte da covid’, diz Bolsonaro em Maringá

Da Redação

Bolsonaro afirmou que se depender do seu governo não haverá passaporte da covid-19 no Brasil

O presidente da República, Jair Bolsonaro, veio a Maringá para a inauguração das obras de ampliação do Aeroporto Regional de Maringá, nesta sexta-feira (1).

A solenidade foi realizada no Parque de Exposições de Maringá. Isso porque a chuva e os ventos que atingiram a cidade pela manhã, derrubaram a estrutura montada no aeroporto e a cerimônia teve de ser transferida de lugar às pressas.

Apoiadores do presidente participaram da cerimônia, com bandeiras do Brasil, roupa verde e amarela e faixas de apoio.

Em discurso no evento Bolsonaro afirmou que se depender do seu governo não haverá passaporte da covid-19 no Brasil:

“Vivemos um outro momento agora. Peço a Deus para que estejamos saindo da pandemia, mas quero dizer que no que depender do Governo Federal, não teremos passaporte da covid. Nunca apoiamos medidas restritivas. Sempre estivemos ao lado da liberdade, do direito de ir e vir, do direito ao trabalho e da liberdade religiosa. Algumas medidas restritivas que estão aparecendo agora pelo Brasil não podem ser admitidas. A liberdade está acima de tudo. Nós compramos cada vacina distribuída pelo Brasil. Nós temos todos os meios para combater a pandemia. Não podemos admitir que alguns protótipos ditadores, em nome da saúde queiram tirar a liberdade de vocês. Quem abre mão de parte da sua liberdade por segurança acaba ficando sem segurança e sem liberdade”, disse Bolsonaro.



Com informações do GMC Online