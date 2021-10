Da Redação

Evento com Bolsonaro acontece em novo local em Maringá

A inauguração da ampliação e modernização do Aeroporto Regional de Maringá, que conta com a presença do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, acontecerá no Parque de Exposições da cidade. O evento ocorreria no aeroporto, porém, a estrutura feita acabou sendo destruída por um vendaval.

De acordo com a prefeitura, a inauguração deve acontecer no Pavilhão Azul do Parque Internacional de exposições Francisco Feio Ribeiro. A presença do presidente Jair Bolsonaro está confirmada, de acordo com o deputado federal Ricardo Barros (PP).

Em nota, a prefeitura confirmou que o evento deverá ocorrer no horário previsto. “Em virtude das chuvas e ventos, a solenidade de inauguração das obras de modernização da pista do Aeroporto Regional de Maringá foi transferida para o Pavilhão Azul do Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, na Avenida Colombo, 2.186, às 15h30”, destacou a administração.

Vendaval

A estrutura feita para receber o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na tarde desta sexta-feira (1), no Aeroporto Regional de Maringá, no norte do Paraná, foi danificada por conta de uma ventania. A inauguração das obras de ampliação e modernização do aeroporto ocorrem nesta sexta.

O evento faz parte das comemorações de 1.000 dias do governo Bolsonaro, que se completaram oficialmente no último domingo (26), porém, foram celebrados no decorrer da semana.

Com informações; GMC Online.