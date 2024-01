Fátima Bezerra: ato de hoje marca volta da normalidade democrática

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), afirmou que a data de 8 de janeiro simboliza a "volta à normalidade" do Brasil, um ano após os atos golpistas às sedes dos Três Poderes em Brasília. De acordo com ela, os ataques representam uma das páginas mais infelizes da história nacional. "Inicio minha mensagem destacando a importância histórica desse ato que reflete a união em torno do que é inegociável, a democracia", disse, no evento Ato Democracia Inabalada no Congresso Nacional, nesta segunda-feira, 8. A cerimônia é em referência ao "aniversário" de um ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes. "O dia de hoje simboliza a volta da normalidade democrática, respeito às instituições, a retomada do pacto federativo, a valorização da soberania popular e o repúdio ao autoritarismo, fascismo e barbárie", comentou. A governadora afirmou que os atos não foram apenas um caso de vandalismo isolado, mas um episódio resultado de questionamentos do sistema eleitoral e incitação contra o Supremo Tribunal Federal (STF) por autoridades. "A truculência e incivilidade puseram à prova o regime democrático no País promovendo cenas que nunca sairão de nossas memórias", disse. Em sua avaliação, a democracia brasileira resistiu e venceu. Apesar dos prejuízos financeiros causados pelos ataques, Bezerra destacou que foi preservado o "valor fundamental da vida em liberdade".

Fátima exigiu a responsabilização e punição dos participantes dos ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes em Brasília. Segundo ela, é preciso punir os que financiaram, organizaram e incitaram a tentativa de golpe, sem anistia. "Nossa democracia saiu inabalada, fortalecida e vitoriosa, mas precisamos estar atentos e vigilantes e é necessário, sim, a responsabilização e devida punição aos que ousaram tentar destruí-la", disse, no evento Ato Democracia Inabalada no Congresso Nacional, nesta segunda-feira, 8. De acordo com ela, a punição não se trata do sentimento de vingança nem revanchismo, mas deve ser visto como um "ato pedagógico". Na fala, a governadora destacou a pronta-resposta dos Poderes. "Há um ano vivemos o dia da infâmia, como disse a ministra Rosa Weber", comentou. "A democracia tem como essência a pluralidade de ideias e pensamentos, mas deve ser alicerçada no diálogo", acrescentou. Ao final da fala, Bezerra afirmou que o atual momento no Brasil é de união, cooperação e solidariedade federativa. "Para além de diferenças políticas e ideológicas, o que nos une é amor ao País e à democracia", declarou.