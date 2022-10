Empresa é investigada por entregar folheto pró-Bolsonaro a empregados

Da Redação

O caso está sendo investigado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT)

Uma empresa de Porto Feliz, São Paulo, é alvo de uma investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT) por distribuir folhetos pró-Bolsonaro aos funcionários.

A empresa, que é ligada ao ramo automotivo, teria distribuído os folhetos internamente no mês de setembro deste ano. O site da unidade informa que cerca de 700 funcionários trabalham no local.

O bilhete traz a seguinte mensagem: “Nós da diretoria da (...) decidimos nos posicionar. Não é hora de ocultismo, de covardia e de ‘esperar para ver no que vai dar’. O momento pede coragem, posição, definição para que possamos ser protagonistas de um país melhor, de uma sociedade mais justa. Sendo assim, pensamos que o melhor caminho político no momento é o da manutenção do atual governo e não o da volta de uma esquerda que há muito tempo deixou de defender o interesse popular em detrimento dos interesses do seu próprio ego e de políticos e empresários corruptos.”

O caso gerou polêmico ao parar nas redes sociais. Um internauta fez uma publicação alegando que trabalha na empresa e escreveu que tem "orgulhos de fazer parte da equipe". Ele finaliza a postagem utilizando uma frase típica do atual presidente da República e candidato à reeleição: "Brasil acima de tudo, Deus acima de Todos", ao lado de emojis de bandeiras do Brasil.

fonte: Reprodução/Redes Sociais O caso repercutiu nas redes sociais

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a veiculação de material de propaganda eleitoral nas empresas é proibida, conforme a Resolução 23.610/19.

O MPT informou que abriu um procedimento para investigar a empresa. Já o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) afirmou que não se manifesta sobre casos concretos e que, em casos de supostas irregularidades, é necessária que haja uma representação para o TRE se pronunciar.

Com informações do g1.

