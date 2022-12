DOU: viagem de Jair Bolsonaro a Miami, nos EUA, acontece em janeiro

Da Redação

O despacho trata Bolsonaro como "futuro ex-presidente"

O atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), estará em viagem a Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 1º a 30 de de janeiro de 2023, de acordo com a portaria na edição desta sexta-feira (30) do Diário Oficial da União (DOU).

Quem assinou o despacho foi o secretário-executivo da Secreteria-Geral da Presidência, Mario Fernandes.

O comunicado publicado nesta sexta na portaria trata Bolsonaro como "futuro ex-presidente da República". Além disso, o secretário-executivo autoriza o afastamento do país dos servidores nomeados para acompanhar o atual chefe do Executivo.

"Para realizar o assessoramento, a segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, em Agenda Internacional a realizar-se em Miami/Estados Unidos da América, no perídio de 1º a 30 de janeiro de 2023, incluído o período de deslocamento, com ônus".

Na última quarta-feira (28), uma equipe responsável por preparar a chegada de Bolsonaro já havia desembarcado em Miami.



Desta forma, Bolsonaro confirma que não estará presente na posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e não deve dar prosseguimento à tradição de passar a faixa ao próximo presidente na cerimônia de posse. O nome de quem passará a faixa é incerto.

Com informações do UOL.

