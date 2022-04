Bolsonaro parabeniza fim da urgência do PL das fake news e critica Orlando Silva

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) parabenizou os deputados federais que rejeitaram nesta quarta, 6, a urgência do projeto de lei das fake news e criticou o relator do projeto, Orlando Silva (PCdoB-SP).

"Olhem quem era o relator, um deputado do PCdoB. Não pode vir coisa boa de quem defende o comunismo", declarou o presidente em evento do Banco do Brasil.

Em uma vitória para o governo, a Câmara rejeitou o requerimento de urgência para o projeto de lei das fake news. O texto criminaliza as fake news, exige que empresas de tecnologia tenham sede no País e proíbe disparos em massa nos aplicativos de mensagens.

Bolsonaro é criticado por compartilhar fake news nas redes sociais e defende que qualquer tipo de cerceamento às atividades na internet se trata de censura e atentado à liberdade.