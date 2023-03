Beto Preto desmente que tentou ser ministro de Lula

Da Redação

Deputado Federal, Beto Preto

O deputado federal Beto Preto (PSD) enviou nota à imprensa para desmentir um boato de que ele teria pedido para ser ministro no Governo Lula.

Um blog de política, da região de Curitiba, publicou a informação de que Beto teria tentando o cargo. Porém, o fato é considerado inverídico, afirmou o ex- secretário de Saúde do Paraná.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, o deputado federal Beto Preto “esclarece que nunca fez qualquer movimento, articulação ou pedido para ingressar no Governo Federal. Ele exerce hoje o mandato parlamentar e integra o time do governador Ratinho Junior, sendo fiel à gestão estadual, inclusive já ocupando cargo de secretário de Estado da Saúde. Mesmo não tendo feito nenhum pleito ao cargo de ministro, agradece a lembrança do seu nome por opositores políticos também”.

Relembre

Com uma votação histórica, o ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Saúde do Paraná, médico Beto Preto (PSD), foi eleito deputado federal. O apucaranense somou 206.885 votos .

Com a vitória de Beto Preto, Apucarana volta a eleger um deputado federal após 32 anos. O último foi Carlos Scarpelini em 1992. A conquista histórica veio com uma votação expressiva em todo o Paraná. O ex-prefeito foi o quarto mais votado, atrás apenas de grandes nomes da política paranaense, como Deltan Dallagnol (Pode), que comandou a Lava Jato e foi o recordista com 344.483 votos; a petista Gleisi Hoffmann, apoiada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva( (PT), que somou 250.191 votos, e Filipe Barros (PL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que obteve 248.821 votos.

