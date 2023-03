Beto Preto prioriza atendimento aos prefeitos e agendas ministeriais

Da Redação

deputado federal Beto Preto (PSD)

No primeiro mês de atuação em Brasília, o deputado federal Beto Preto (PSD) priorizou o atendimento aos prefeitos, já preparando a indicação de emendas ao orçamento, e as agendas em diferentes ministérios, levando as demandas do Paraná.

Uma das ações foi no Ministério da Educação, com um pedido de informações sobre a realidade das obras paralisadas de escolas no Estado e rápida retomada dos procedimentos. Ele ainda esteve com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e da Previdência Social, Calos Lupi, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e indicação ao Ministério da Saúde para iniciativas de combate à dengue.

Ele apresentou ainda o projeto de lei nº 685/2023, que prevê critérios na organização e gerenciamento das formaturas, evitando o calote aos estudantes por parte das empresas que administram recursos financeiros e organizam o evento.

Outra proposta foi a implantação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, bem como o apoio e assinando Frentes Parlamentares, e emendas à Medida Provisória sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, prevendo isenções em todas as fases documentais da benefício, além da inovação tecnológica e sustentável de habitação.

Embora as comissões técnicas e temáticas da Câmara dos Deputados ainda não estejam formadas para analisar os projetos de lei, Beto Preto destaca que o início do mandato foi com um diálogo forte com os prefeitos paranaenses, que diariamente passaram pelo gabinete.

O deputado participou de reuniões com diversos segmentos, a exemplo da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANP), defendendo a necessidade de novo concurso público, e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), sobre pautas nas respectivas áreas.

“Estamos iniciando o trabalho legislativo e temos vários outros projetos que pretendemos defender. Iniciamos com este que prevê critérios objetivos e responsabilização no gerenciamento das formaturas, considerando até casos recentes que muitos alunos foram lesados e iniciamos com este PL para já inibirmos estas práticas”, afirmou o parlamentar.

As demandas municipais também chegaram ao gabinete. Mais de 80 prefeitos estiverem em agenda com o deputado, discutindo emendas e recursos para as cidades em diferentes áreas.

“Assim é o nosso mandato e nosso gabinete, dialogando com os prefeitos, buscando alternativas para as demandas e novos recursos em diferentes áreas, levando os interesses do Paraná aos ministérios, aos demais parlamentares sobre os programas de eficiência da gestão Ratinho Junior. O primeiro mês do mandato foi muito positivo e de bastante trabalho”, avaliou.

