Vídeo mostra quando carreta desgovernada atinge carros na BR-376; veja

Um vídeo divulgado pela Concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho da BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina, mostra o momento em que um carreta desgovernada atinge 15 carros na manhã deste domingo (2) no km 666 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Seis pessoas ficaram feridas no acidente. Veja o vídeo abaixo

As imagens são impressionantes. A gravação mostra a carreta arrastando os veículos. O trânsito estava lento no momento da colisão.

Um caminhão ficou sem freios na descida da Serra do Mar e provocou o engavetamento.

A rodovia foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, uma vítima sofreu ferimentos moderados e outras cinco tiveram ferimentos leves.

O caminhão seguia sentido Santa Catarina quando perdeu os freios e atingiu os carros.

