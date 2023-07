Caminhoneiro é encontrado morto embaixo de carreta após tombamento

Um caminhoneiro foi encontrado morto após um acidente no km 394 da BR-376, região de Imbaú , na manhã deste domingo (2). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo, que transportava uma carga de soja, foi localizado embaixo da carreta, que tombou ao tentar fazer uma curva no sentido Curitiba.

Segundo informações e aRede, equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, com socorristas do Siate, chegaram ao local pouco depois do tombamento. No primeiro momento, os socorristas tiveram dificuldades para encontrar o caminhoneiro, que estava sob os destroços do veículo.

O corpo deve ser encaminhaado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Gross. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) auxiliam na limpeza e sinalização do local.

Com informações de aRede e página Atento a rede

