Vídeo mostra momento em que brinquedo quebra e esmaga mão de criança

O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (20)

Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o momento em que um brinquedo, chamado de "Samba", quebra e esmagada a mão de uma criança, de 11 anos, em um parque de diversão instalado no Centro de Sarandi, município que faz parte do Região Metropolitana de Maringá, norte do Paraná. O menino foi encaminhado para o Hospital Santa Casa, na Cidade Canção, e submetido a um procedimento cirúrgico de aproximadamente três horas.

Nas imagens, é possível ver o brinquedo girando rapidamente e, após algum tempo, ele quebra. O aparelho fez um barulho e, no mesmo instante, despencou, causando desespero nas pessoas que estavam dentro dele.

A equipe de reportagem da Ric TV Maringá conversou com a mãe do garoto ferido pelo brinquedo. A mulher deu detalhes de como o acidente ocorreu. “O cara que estava manuseando o brinquedo, ele começou a acelerar o samba, e nessa rapidez, ele parou de uma vez e deu um soco, parece que saiu do lugar. Nessa saída do lugar, meu filho esmagou a mão", afirmou.

O menino sofreu uma fratura exposta, quebrou quatro dedos e rompeu o tendão. Cinco pinos foram instalados no membro direito do garoto e, conforme os profissionais de saúde, pelo tendão ter sido esmagado, é possível que ele perca o movimento da mão.

