Vídeo mostra homens armados invadindo hospital no Paraná

Imagens de segurança do circuito interno do Hospital Metropolitano de Sarandi, no Paraná, foram divulgadas pela Polícia Civil, e mostram o momento em que criminosos invadiram o local, forçando uma funcionária a levá-los até o quarto do homem que foi assassinado.

Pelo vídeo, é possível ver um deles com uma pistola na mão. Eles passam pela recepção rendendo a funcionária e a outra profissional que está no balcão, percebe a ação e sai atrás deles. No vídeo, o horário mostra que a ação dos criminosos começou às 14h59 de domingo, 15. Segundo a polícia, a ação durou de 5 a 10 minutos.

A polícia continua as investigações para localizar o principal suspeito de ter cometido o crime, que já foi identificado. Até o início da tarde desta terça-feira, 17, ninguém havia sido preso.

Na UTI estava internado Diego Valentin, conhecido como pestinha, e os suspeitos dispararam diversas vezes contra a vítima, que morreu no local. Em seguida, eles fugiram e o possível carro usado por eles no crime, foi encontrado incendiado em Maringá.

