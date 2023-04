Vídeo: ladrão precisa empurrar carro durante furto no Paraná

Da Redação

O carro estava estacionado em frente a um prédio residencial

Um homem foi flagrado enquanto furtava um carro na tarde deste domingo (2), na área central de Londrina, norte do Paraná. O crime, porém, quase não deu certo, porque o veículo "morreu" e precisou ser empurrado pelo criminoso. Veja o vídeo no final da matéria.

Conforme as imagens de uma câmera de segurança, o suspeito usa uma chave para abrir o carro em sai com o automóvel em marcha ré. Nesse momento, no entanto, o carro "morre" e o ladrão precisa descer e dar um empurrão, antes de o veículo finalmente pegar no "tranco".

De acordo com informações da RicMais, o crime aconteceu na Rua São Vicente, no centro de Londrina. O carro estava estacionado em frente a um prédio residencial, e as imagens do flagrante foram disponibilizadas para ajudar na identificação do homem.

