Vencedor de bolão da Copa do Mundo é encontrado morto em rio no Paraná

Na manhã desta segunda-feira (19), um homem de 51 anos foi encontrado sem vida dentro de um rio em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima saiu de casa para receber o prêmio de um bolão da Copa do Mundo, no domingo (18), e não voltou mais.

O homem foi identificado como Milton Gonçalves, que deixa seis filhos. Ele foi localizado por uma vizinha. Os familiares não souberam informar o valor do prêmio que ele receberia pelo bolão.

De acordo com a ricmais, a vítima apresentava ferimentos na cabeça. O local foi isolado até a chegada das equipes da Criminalística da Polícia Civil e pelos peritos do Instituto Médico Legal (IML), que fizeram a retirada do cadáver.

A Polícia Civil investiga a motivação da morte.

Com informações, ricmais

