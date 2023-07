Veja quem são os ocupantes de avião que desapareceu no Paraná

Pelo menos duas equipes aéreas realizam buscas à aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200, de propriedade particular, que decolou às 7h50 da manhã desta segunda-feira (3), do Aeroporto Regional Orlando de Carvalho, em Umuarama, e não chegou ao destino, em Paranaguá, no litoral paranaense.

Três ocupantes da aeronave estão desaparecidos: Heitor Genowei Junior, superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo; Felipe Furquim, diretor da Casa Civil na região noroeste; e o piloto Jonas Borges Julião.

O avião desapareceu do radar próximo à Serra do Mar, sendo o último contato com o Aeroporto de Bacacheri - informações preliminares indicavam uma breve passagem pelo Aeroporto de Ponta Grossa. Entretanto, essa informação foi desmentida pelos próprios responsáveis do aeroporto ponta-grossense.

O Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) entrou em contato com o Corpo de Bombeiros por volta das 14h, informando que o avião não acionou o Transmissor Localizador de Emergência (ELT), o que levou ao pedido de buscas.

Com informações de aRede

