"Uma guerra contra o coronavírus", diz Beto Preto

O secretário de Estado da Saúde Beto Preto disse na manhã deste sábado (10), que o Paraná enfrenta uma guerra contra o coronavírus e mais uma vez pediu o apoio de todos nessa luta.

Conforme o secretário, nos últimos dias o Paraná apresentou uma leve diminuição nos casos de Covid-19 e na ocupação de leitos, que assim, o Governo pode flexibilizar o decreto de restrições. "É uma doença devastadora, não são números são pessoas e quero registrar minha solidariedade as famílias das vítimas. Percebemos nos últimos dias uma leve diminuição nos casos, se continuar assim, se equilibrar podemos relaxar o decreto, mas precisamos diminuir os números, uma verdadeira guerra contra o coronavírus ", explica

Beto Preto ainda disse que neste final de semana vai acompanhar a vacinação em cidades do Vale do Ivaí e falou sobre o novo Hospital de Apucarana. "É uma iniciativa importante, vamos conversar com o prefeito, Apucarana merece algo importante, não somente para a cidade mas para todo o Vale do Ivaí, talvez não seja melhor reformar o prédio antigo, mas talvez uma obra nova, vamos conversar com o prefeito", finaliza.

