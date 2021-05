Junior da Femac anuncia projeto do “Hospital de Apucarana”

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Apucarana vai dispor de um novo hospital no segundo semestre de 2022. O anúncio foi oficializado nesta sexta-feira (9), pelo prefeito Junior da Femac, durante evento no Cine Teatro Fênix, no qual fez um balanço das ações administrativas realizadas em 100 dias da sua gestão.



“O Hospital de Apucarana será implantado nas instalações do antigo Hospital São José, onde atualmente funciona a Autarquia Municipal de Saúde”, informou o prefeito Junior da Femac. Segundo ele, o projeto prevê a reforma e readequação total do prédio de quatro pavimentos, com área de 2.687 metros quadrados.

O prefeito revelou que um novo bloco com área de 1.845 metros será edificado no terreno de fundo, totalizando quase 4.500² de área. “A princípio a estrutura irá abrigar 50 leitos clínicos e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); e, numa segunda etapa, a partir da ampliação, passará a dispor de uma capacidade total de 100 leitos”, anunciou Junior da Femac.

Conforme anunciou o prefeito, o futuro “Hospital de Apucarana” será implantado com ajuda do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA). “Também iremos buscar apoio de lideranças que podem participar e apoiar o nosso projeto”, emendou.



Segundo o prefeito, de início será executado o projeto de reforma e readequações do prédio, seguido da licitação da obra. “Estimamos que a primeira etapa seja concluída no segundo semestre de 2022, com a reforma geral das instalações, incluindo rede de gás, sistema de prevenção de incêndio e redes elétrica e hidráulica, além de novos elevadores”, comentou Junior, avaliando que o investimento será de aproximadamente R$ 10 milhões. Veja o projeto:

