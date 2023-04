UEPG divulga PSS para contratar 64 professores colaboradores

Da Redação

São 64 vagas para atuação após contratação e outras para cadastro reserva

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos (ProRH) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) divulgou um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professor colaborador em diversos setores do conhecimento. São 64 vagas para atuação após contratação e outras para cadastro reserva. As inscrições ocorrem de forma online entre 02 e 11 de maio, na página de concursos da UEPG.

O valor da remuneração vai de R$ 1.705,04 (professor graduado - 20 horas) a R$ 8.870,35 (professor doutor - 40 horas). Os departamentos que receberão professores são de Física, Ciência do Solo e Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Informática, Zootecnia, Biologia, Educação Física, Medicina, Enfermagem, Odontologia, Administração, Contabilidade, Direito, Pedagogia e Artes.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00, com vencimento em 12 de maio. O prazo para solicitar isenção nos pagamentos é até 03 de maio, às 23h59. Os candidatos ao PSS precisarão passar por três etapas de avaliação, sendo elas duas de caráter eliminatório: prova escrita (presencial) e a prova didática com arguição (de forma remota); e uma de caráter classificatório: avaliação de títulos.

O edital com o resultado final do processo seletivo será elaborado e divulgado pela ProRH em até 7 dias úteis após a última etapa das avaliações, encerrando o processo seletivo. A vigência do edital é de um ano, portanto os candidatos classificados poderão ser chamados dentro deste prazo, conforme necessidade e disponibilidade de recursos.

Acesse aqui o edital de divulgação completo com todas as vagas disponíveis.

