Trem turístico com quase mil passageiros fica preso na litoral do PR

Um trem turístico com quase mil passageiros está parado na Serra do Mar, no litoral do Paraná, desde o começo da tarde desta quinta-feira (13). A composição tem 22 vagões e saiu de Curitiba com destino a Morretes, no litoral do Estado.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Conheça o parque aquático "fantasma" no Paraná

Ao todo, 943 pessoas estão no trem administrado pela Serra Verde Express, empresa responsável pelo passeio. Por mensagens, eles reclamam da falta de informações e também dizem que estão sem acesso à água e comida.

continua após publicidade

Segundo informações do G1, a Prefeitura de Morretes esclareceu que o trem que saiu às 8h30 da capital e não conseguiu chegar ao destino por conta da queda das árvores. Segundo o município, o veículo está próximo à estação Engenheiro Lange em Porto de Cima, e Morretes.

A Rumo Logística, concessionária responsável pela ferrovia, e a Serra Verde estão responsáveis pela liberação dos trilhos.

Siga o TNOnline no Google News