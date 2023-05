Trabalhador morre em acidente com escavadeira hidráulica no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Douglas Giongo, 32 anos

Um homem morreu após um acidente de trabalho no início da tarde de segunda-feira (08) em Pranchita, no sudoeste do Paraná,fronteira com a Argentina.

continua após publicidade .

O acidente teria ocorrido, por volta das 12 horas, na comunidade de Linha Toledo. A vítima identificado como Douglas Giongo, de 32 anos, foi atingido por uma escavadeira hidráulica enquanto trabalhava.

- LEIA MAIS: Acidente de trabalho em Apucarana provoca queimaduras em homem

continua após publicidade .

Segundo informações, o trabalhador estava fazendo a manutenção embaixo da escavadeira, quando aconteceu o acidente.

Douglas chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional em Pranchita, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar os fatos.

* Com informações PP News e Mídia Sudoeste

Siga o TNOnline no Google News