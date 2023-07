Toneladas de alimentos, incluindo picanha, são apreendidas no Paraná

A Receita Federal impediu o contrabando de quase duas toneladas de alimentos na tarde dessa segunda-feira (24) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. De acordo com o órgão, havia 800 quilos de queijo e uma tonelada de carnes consideradas nobres, como picanha, bife ancho e miolo de alcatra.

As autoridades encontraram os produtos em dois frigoríficos da cidade e descobriram que eles haviam sido importados da Argentina. Os itens não tinham comprovante de importação.

Devido a isso, a Receita Federal apreendeu os alimentos e enviou amostras para o Ministério da Agricultura e Pecuária. O objetivo da análise é descobrir se os itens estão em bom estado de conservação e se podem ser consumidos.

Os frigoríficos devem ser denunciados ao Ministério Público pela Receita Federal.

Com informações do G1.

