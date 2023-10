Tombamento de carreta deixa duas pessoas gravemente feridas na BR-376

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após acidente registrado no início da tarde desta quinta-feira (19), entre Jandaia do Sul e Mandaguari. As vítimas estavam em uma carreta que tombou no quilômetro 212 da BR-376, nas imediações da granja Figueiredo.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas além de dois helicópteros aeromédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que transportaram as vítimas para hospitais da região.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as duas pessoas estavam em um cavalo mecânico, sem carroceria ou carga, que tombou às margens da rodovia. As causas do acidente devem ser apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

