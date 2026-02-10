Tentativa de evitar colisão causa batida frontal e deixa três mortos na BR-369

Três pessoas morreram em um grave acidente na BR-369, em Cambará, no norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (10). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia ocorreu após uma ultrapassagem indevida que resultou em uma batida frontal no acostamento da rodovia, enquanto os motoristas tentavam desviar um do outro.

O acidente foi desencadeado quando um dos veículos invadiu a pista contrária para realizar uma manobra de ultrapassagem em local proibido. Ao perceber a aproximação do carro que vinha no sentido correto, ambos os condutores reagiram da mesma forma, buscando refúgio no acostamento. A manobra idêntica fez com que os automóveis colidissem de frente fora da pista principal.

No veículo atingido, três ocupantes morreram no local e outros dois passageiros foram socorridos em estado grave. Já o motorista de 26 anos, que realizava a ultrapassagem, foi resgatado por equipes da concessionária EPR e encaminhado a um hospital da região. "Os dois motoristas fizeram a mesma manobra: entraram no acostamento. Desta forma, houve a colisão frontal", explicou a PRF em nota oficial sobre a dinâmica da ocorrência.

Até o momento, os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades. O trecho passou por atendimento das equipes de resgate e a perícia foi acionada para os procedimentos de praxe.

