Veja o que abre e fecha no feriado de Apucarana nesta quarta-feira (11)
Comércio fecha e serviços essenciais mantêm atendimento
Apucarana, terá mudanças no funcionamento do comércio e dos serviços públicos nesta quarta-feira (11), feriado municipal em celebração a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da cidade.
De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), o comércio de rua permanece fechado, com retomada das atividades na quinta-feira (12).
No Shopping Centronorte, as lojas abrem das 13h às 19h. Já a praça de alimentação e a área de lazer funcionam das 11h30 às 22h. O horário normal será retomado na quinta-feira.
Os principais supermercados da cidade atendem das 8h às 20h. A Viação Apucarana Ltda. (VAL) informou que os ônibus circulam com tabela de horários de domingo.
As repartições públicas municipais, incluindo a prefeitura, além de órgãos estaduais como a Ciretran e a Receita Estadual, permanecem fechadas durante o feriado, com atendimento normal apenas na quarta-feira.
Os serviços essenciais seguem em funcionamento. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Samu 192, o Corpo de Bombeiros 193, a Polícia Militar 190 e demais atendimentos de emergência operam normalmente
