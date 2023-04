Suspeito de matar a ex com cabo USB tem alta e vai para a cadeia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Naiara Paula da Conceição Silva

O homem de 37 anos, acusado de assassinar Naiara Paula da Conceição Silva estrangulada com um cabo de USB, em Curitiba, no domingo (9), teve alta do Hospital Cajuru, no fim da tarde desta segunda-feira (10). De lá, ele foi direto para a cadeia da Delegacia da Mulher, na capital.

continua após publicidade .

Conforme o advogado contratado pela família de Naiara, Jackson Bahls, a justiça converteu a prisão em flagrante do suspeito em preventiva. Ele será formalmente interrogado nesta terça-feira (11).

- LEIA MAIS: Jovem morta com cabo USB teria se separado após ex ser violento

continua após publicidade .

Informalmente ele teria dito aos policiais militares, que deram primeiro atendimento ao crime, que ele tomou um remédio, dormiu e quando acordou já encontrou a ex-mulher morta ao lado dele na cama.

Já na chegada à delegacia, disse Bahls, o suspeito teria dito que não lembrava de nada.

Com informações: Ric Mais





Siga o TNOnline no Google News