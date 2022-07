Site e serviços do Tribunal de Contas do PR estão restabelecidos

Da Redação

Sistemas foram restabelecidos no início da tarde desta segunda-feira; na quarta (13)

O site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná foi restabelecido no início da tarde desta segunda-feira (11 de julho), assim como os serviços a ele vinculados. Dessa forma, o TCE-PR cumpre mais uma etapa no restabelecimento gradual e seguro dos sistemas após o registro de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica da Casa, ocorrido em 13 de maio.

O incidente não causou perda ou vazamentos de dados internos ou de jurisdicionados ao Tribunal. O caso é investigado pelo Núcleo de Combate ao Cibercrime (Nuciber) da Polícia Civil do Paraná.

Neste período, o TCE-PR manteve a maior parte de seus serviços essenciais – como a emissão de certidões – via e-mail. Também foram mantidos os trabalhos de fiscalização e a realização de cursos presenciais e via plataforma Teams, pela Escola de Gestão Pública do Tribunal. O incidente não causou perda ou vazamentos de dados internos ou de jurisdicionados da Corte.

Nesta quarta-feira (13), no horário regimental das 14 horas, o Tribunal Pleno realiza a segunda sessão para apreciar medidas urgentes internas e também aquelas solicitadas pelos jurisdicionados, conforme prevê a Resolução nº 96/22.

Entre esses expedientes estão medidas cautelares, alguns tipos de recursos e os atos normativos imprescindíveis para atuação do Tribunal.

Os prazos processuais, o peticionamento geral e as sessões ordinárias de julgamento realizadas pelos órgãos deliberativos do TCE-PR – Primeira e Segunda Câmaras e Tribunal Pleno – estão suspensas até sexta-feira (15), conforme estabelece a Portaria Extraordinária nº 63/2022.

