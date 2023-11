Segunda fase do Vestibular 2024 da UEL tem abstenção de apenas 7,22%

Pouco mais de 500 candidatos (511 no total) deixaram de comparecer neste domingo (26) à 2ª fase do Vestibular 2024 da UEL. Foram aplicadas as provas de Línguas e Literatura em Língua Portuguesa (20 questões objetivas); Língua Estrangeira (10 questões objetivas) e Redação (um texto dissertativo sobre a crise da água no mundo e uma produção curta sobre a administração do tempo). O gabarito provisório das questões já está disponível no portal da Cops.

A abstenção de pouco mais de 7% (de um universo de 7.075 estudantes) foi considerada abaixo da média. No último vestibular, realizado em março passado, o total de ausentes no primeiro dia chegou 12,6%. "O volume menor demonstra a relação de compromisso e pertencimento do estudante com a universidade e a preocupação do candidato em conseguir uma vaga no ensino superior", disse a reitora Marta Favaro.

Marta também adiantou que a UEL deverá avaliar nos próximos dias um novo modelo de provas do Vestibular. Um Grupo de Trabalho fez uma avaliação do atual modelo – realizado em duas etapas – ouvindo professores e alunos do Ensino Médio, além de estudantes ingressantes da UEL nos anos 2019 e 2020. O objetivo é adequar o processo de seleção dos futuros universitários à realidade de candidatos e escolas. Desde 2012 a UEL aplica o atual modelo.

Este ano os candidatos foram desafiados com duas questões de redação. A primeira trouxe o tema "a crise da água no mundo", apresentando um pequeno texto introdutório e dois infográficos com informações sobre o consumo de água. A prova solicitava um texto dissertativo argumentativo de até 20 linhas sobre o assunto.

A segunda proposta de redação trouxe um artigo publicado na Folha de Londrina, de autoria do consultor Abraham Shapiro, sobre a realidade da vida moderna e o desafio para uma adequada administração do tempo. A questão pedia a redação de um pequeno texto conclusivo de até seis linhas.

Devido ao vestibular, nesta segunda-feira (27) não haverá aulas na UEL. Neste segundo dia, os candidatos realizam a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, composta de 12 questões discursivas sobre o conteúdo de três disciplinas elencadas pelos colegiados de cada curso. As disciplinas de cada graduação constam do Manual do Candidato, disponível no portal da Cops.

No caso do mais recente curso da UEL, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, a prova do segundo dia será composta das disciplinas de Física, Matemática e Língua Portuguesa e Literatura, de acordo com Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

Na terça, será aplicada a prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico. A primeira convocação do Vestibular será divulgada em 16 de janeiro de 2024.

