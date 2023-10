Secretaria de Saúde promove a 1ª etapa do Paraná Rosa em Ação

Com objetivo de sensibilizar mulheres para a detecção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero, o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) e o gabinete da primeira-dama, Luciana Saito Massa, promoveu neste sábado (21) a primeira etapa da campanha “Paraná Rosa em Ação”. O evento aconteceu no município de Maringá, localizado na macrorregional Noroeste, que abrange 115 municípios paranaenses.

Durante todo o dia, cerca de duas mil pessoas tiveram acesso a diversos serviços voltados à saúde da mulher, como a coleta para realização do exame citopatológico de colo do útero, agendamento para mamografia, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), orientações sobre a saúde bucal, mental, sexual e reprodutiva e tabagismo.

Além de todos esses serviços, a data coincidiu com o "Dia D de Vacinação", que faz parte da Campanha Nacional de Multivanação.

“A ação do Paraná Rosa realizada neste “Dia D” foi muito pertinente, pois além de promover a saúde da mulher com foco na prevenção do câncer de mama e colo de útero foi possível disponibilizar também os imunizantes que fazem parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Desta forma, todas as pessoas que passaram pelo local do evento, puderam também colocar em dia suas carteirinhas de vacinação”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

SERVIÇOS - Diferente dos anos anteriores, em que a campanha era norteada somente pela saúde, nesta edição outros 18 órgãos da administração pública estadual participam da ação oferecendo mais de 40 serviços, como emissão de documentos, oferta de vagas de emprego e estágio, orientações jurídicas, agendamento para testes de DNA, entre outros.

A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde, Maria Goretti David Lopes, participou do evento e reforçou a importância em promover ações em prol das mulheres.

“Seguimos cumprindo a determinação do governador Ratinho Junior, que é levar a saúde para mais perto das pessoas. Com a ação promovida neste ano, foi possível unir forças e oferecer também diversos serviços de ação social e de promoção da cidadania para toda população, com foco principalmente nas mulheres”, explicou.

“Aproveito para ressaltar que independente do mês da conscientização sobre os cânceres de mama e de colo de útero, os exames e também as vacinas são ofertadas e disponibilizadas durante o ano todo no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo Paraná”, acrescentou a diretora.

As próximas edições do Paraná Rosa em Ação acontecerão nos municípios de Foz do Iguaçu (9ª RS), no Oeste, e Curitiba (2ª RS), respectivamente nos dias 28 e 31 de outubro.

