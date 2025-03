Saúde confirma dois óbitos e 1.785 novos casos de dengue no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, divulgou nesta terça-feira (25) o informe semanal da dengue. O boletim registra 1.785 novos casos da doença e dois óbitos no Paraná.

Desde o início do novo ano epidemiológico de 2025, o Estado já contabiliza 36.804 notificações, 7.108 casos confirmados e quatro mortes em decorrência da dengue.

Os dois óbitos registrados no informe desta semana ocorreram em janeiro de 2025. Uma das vítimas é um paciente de 61 anos, residente em Cianorte (13ª RS), que tinha doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). O outro caso é de uma mulher de 58 anos, sem comorbidades, moradora de Porecatu (17ª RS).

No total, 374 municípios já apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 240 possuem casos confirmados.

As Regionais da Saúde com os mais números de casos confirmados neste período epidemiológico são a Paranavaí (2.250); de Londrina (1.387); de Umuarama (623); Maringá (537) e Cianorte (443).

OUTRAS ARBOVIROSES – A publicação traz ainda dados sobre Chikungunya e Zika, doenças que também têm como vetor o mosquito Aedes aegypti. Foram confirmados 279 casos de Chikungunya, com um total de 746 notificações da doença no Estado. No que se refere ao Zika Vírus, até o momento foram registradas 18 notificações e nenhum caso foi confirmado.

