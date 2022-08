Saúde confirma 1º caso de varíola dos macacos em Paranavaí

Da Redação

A secretaria, porém, não detalhou como ele foi contaminado

A Secretaria de Saúde de Paranavaí, noroeste do Paraná, confirmou neste sábado (20) o primeiro caso de varíola dos macacos na cidade. O paciente é um homem de 39 anos.

De acordo com a secretaria, ele foi atendido no dia 27 de julho com os primeiros sintomas. Ele não precisou de internamento e ficou em isolamento com sintomas leves.

As cidades de Cafezal do Sul e Cruzeiro do Oeste, as duas no noroeste do estado, têm dois casos suspeitos monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

No Paraná

O boletim mais recente da Sesa registrou 83 casos positivos da doença. A maioria está concentrada em Curitiba, com 23 confirmações.

As informações são do g1.

