Sargento do Exército morre baleado durante treinamento no PR

O disparo partiu da arma do próprio sargento

Alan Victor Santana de Almeida, 3º sargento do Exército Brasileiro, morreu após ser atingido por um tiro durante um treinamento no quartel do bairro Pinheiro, em Curitiba, na manhã desta terça-feira (9). O militar chegou a ser socorrido, mas morreu no caminho para o hospital.

Conforme a assessoria de imprensa do Comando da 5ª Região Militar, o disparo partiu da arma do próprio sargento, durante um procedimento de qualificação de pistola que estava sendo realizado. Um procedimento foi instaurado pela Polícia do Exército.

Almeida se formou no final de 2022 na Escola de Sargentos, e fazia parte da Base de Administração e Apoio. A assessoria informou, ainda, que a família do jovem já foi informada e que a instituição presta apoio psicológico aos familiares.





