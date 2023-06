Repórter recebe surpresa romântica durante jornal ao vivo em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

O dia dos namorados finalmente chegou e com ele as diversas surpresas românticas! O namorado da repórter Mariana Lo Turco, da RICtv de Maringá, resolveu inovar e fazer uma declaração bem diferente para a amada durante a manhã desta segunda-feira (12).

O rapaz aproveitou uma transmissão ao vivo do jornal para presentear a namorada com uma cesta de café da manhã e um buquê de flores. Enquanto a jornalista falava sobre a previsão do tempo, o jovem fez a sua "jogada de mestre".

Mariana fazia sua passagem normalmente, quando o apresentador Eduardo Scola interrompeu e perguntou o que estava acontecendo ao fundo. A repórter se assustou com a presença do amado, mas foi logo abraçar o companheiro.

"Mentira, eu vou enfartar gente”, falou Mariana. Pouco depois, Scola revela que toda a surpresa foi planejada entre o namorado e os apresentadores. "O Dia dos Namorados pelo menos para a repórter aqui vai ser bem feliz”, finalizou Mariana.

