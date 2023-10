Ratinho Jr determina contratação de abrigos para afetados pelas chuvas

O Governador Ratinho Junior determinou nesta quinta-feira (12) que o Paraná contrate hotéis e pousadas para pessoas desabrigadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. A determinação foi dada à Secretaria de Justiça e Cidadania (Seju), Secretaria do Desenvolvimento Social e Família e à Defesa Civil, que farão o levantamento da situação dos desabrigados nas cidades mais atingidas, como União da Vitória e Rio Negro. Também serão avaliados outros municípios em situação de emergência no Paraná, onde famílias estejam desabrigadas e necessitando de assistência.

“É a prioridade número um do nosso Governo no dia de hoje. As fortes chuvas que vêm castigando o nosso Estado têm causado muitos transtornos e não podemos deixar que as famílias que perderam suas casas, seus bens e estão sem ter para onde ir, fiquem desassistidas. Por isso determinei que o Estado contrate hotéis e pousadas até que as condições climáticas se estabilizem e que sejam encontradas opções de acolhimento aos desabrigados", disse Ratinho Junior.

De acordo com o boletim da Defesa Civil, emitido às 11h30 desta quinta-feira, o Paraná registra 3.765 pessoas desabrigada, que estão temporariamente em abrigos públicos, em cinco municípios. Os números tendem a aumentar porque a chuva continua em todo o Estado.

