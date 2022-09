Radialista de 23 anos morre em hospital de Maringá

Da Redação

Juan Patrick, de 23 anos, foi vitima da doença de Crohn, inflamação do trato gastrointestinal

Morreu nesta sexta-feira (30), em um hospital de Maringá, o jovem radialista Juan Patrick, de 23 anos, vitima da doença de Crohn, inflamação do trato gastrointestinal. Ele havia passado por uma cirurgia e iniciava o processo de recuperação.

Ele era filho do radialista Wanderley Barbosa, que atuou durante anos na região de Umuarama. Com carisma, sensibilidade e muita credibilidade, Juan Patrick seguia os caminhos do pai.

O funeral será realizado na Capela Mortuária de Juranda, a partir do fim da tarde desta sexta. O sepultamento está previsto para este sábado (1º). A hora ainda será confirmada.

“É com imensa dor que comunico o falecimento do meu campeão Juan Patrick. Que Deus receba meu campeão de braços abertos e dê a ele um bom lugar. Agradeço a esse anjo pela felicidade que trouxe a nossas vidas, em todos os momentos, ao nosso lado”, escreveu Wanderley.

As informações são do OBemdito.

