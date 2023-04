Professor de escola pública é preso por injúria racial contra alunas

Da Redação

O caso foi registrado na segunda-feira (10)

Duas alunas de um colégio estadual de Ibiporã, norte do Paraná, procuraram a direção escolar para denunciar um professor da instituição por injúria racial na tarde de segunda-feira (10). De acordo com as vítimas, além das ofensas racistas, o docente fez comentários misóginos contra elas na sala de aula.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer ao estabelecimento de ensino. Conforme o boletim efetuado pela corporação, o homem teria dito que as estudantes “não conseguiam definir o que é racismo, pois são jovens” e, durante a discussão, alegou que elas "se vestem como putas".

Ainda segundo as vítimas, essa não é a primeira vez em que o professor faz comentários ofensivos em sala de aula. Conforme as envolvidas, o docente teria afirmado ser “racista para quem quisesse ouvir”.

Em conversa com os agentes de segurança, o funcionário do Estado disse que as alunas "se vitimizam" quando o assunto é racismo e que a palavra "puta" foi utilizada em um contexto geral.

Diante dos fatos, o professor acabou sendo detido.

Com informações do Ric Mais.

