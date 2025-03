PRF apreende 384 kg de maconha durante abordagens em Cambé

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez, nesta segunda-feira (24), duas apreensões de maconha na BR-376 em Cambé, no Norte do Estado. Ao todo, 384 quilos do entorpecente foram retirados de circulação.

A primeira apreensão ocorreu por volta das 07h50, quando a equipe PRF que realizava comando de fiscalização de trânsito no km 167 da BR-369 deu ordem de parada ao veículo HB20. O motorista não obedeceu a determinação e empreendeu fuga por cerca de 9 km, parando somente quando se chocou com outro veículo.

O motorista conseguiu fugir por matagal às margens da rodovia. No carro, havia maconha que, em pesagem posterior, totalizou 189 kg da droga. O entorpecente foi entregue, juntamente com o veículo, na Polícia Civil de Cambé.

Ao mesmo tempo, uma outra equipe PRF que realizava patrulhamento ostensivo no km 157 da BR-369 avistou um veículo Renault/Sandero, trafegando no sentido oposto, com o para-choque frontal danificado. O fato chamou a atenção da equipe que decidiu realizar a abordagem.

Contudo, enquanto a viatura realizava manobra de retorno, o veículo acessou a alça do viaduto da PR-445, sentido Assis. A equipe policial seguiu o veículo e o alcançou na Rodovia Celso Garcia Cid, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, onde foi dada a ordem de parada. No interior do veículo foram localizados 195 kg de maconha. O motorista, a droga e o veículo foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Londrina.





Foto por Divulgação PRF Um carro estava com 189 kg da droga e outro com 195 kg

