Suspeito de matar jovem de Apucarana é preso em Arapongas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu temporariamente, nesta segunda-feira (24), um homem de 33 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Ryan Henrique Oliveira dos Santos, de 21 anos, ocorrido no dia 9 de fevereiro de 2025, em Arapongas (PR). A prisão foi efetuada na residência do suspeito, onde também foi cumprida uma ordem judicial de busca domiciliar.

Durante as buscas, os policiais civis localizaram a arma de fogo utilizada no crime, que estava enterrada no quintal da residência do investigado. Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o suspeito confessou a prática do homicídio.



De acordo com o delegado Bruno Delfino Sentone, da PCPR, o investigado trabalha em uma empresa terceirizada que presta serviço ao Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná e utilizou sua arma particular para cometer o crime.

“A vítima foi atingida por um único disparo de munição calibre 9mm, compatível com a arma registrada em nome do suspeito. A arma será submetida a confronto balístico e, considerando a confissão do autor, a expectativa é que o resultado confirme seu uso no crime”, explicou o delegado.

O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O ASSASSINATO

Ryan Henrique vivia com a família na região do Loteamento Residencial Ouro Fino e era bastante conhecido na região. O jovem era casado e pai de um menino.

Ele foi encontrado morto dentro de um Chevrolet Corsa branco na Avenida Maracanã, no Conjunto Flamingos, em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 3h para atender a ocorrência. A equipe do Samu também esteve no local e constatou o óbito.

De acordo com o boletim de ocorrência, havia uma perfuração no vidro traseiro esquerdo do veículo. A Polícia Civil e Científica estiveram no local para perícia e início das investigações. Informações sobre o autor do disparo não foram divulgadas.

