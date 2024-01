Prazo para renegociar contratos com a Fomento Paraná encerra dia 15

Siga o TNOnline no Google News

A Fomento Paraná mantém em andamento uma iniciativa de renegociação de contratos até 15 de janeiro para empresas com empréstimos ou financiamentos com parcelas em atraso ou inadimplentes por mais de 90 dias.

A campanha envolve contratos com saldo devedor de até R$ 50 mil e oferece descontos de até 100% nos juros e encargos moratórios e ainda extensão de prazos.

A renegociação e reparcelamento da dívida possibilitam estender os prazos de pagamento por até 60 meses, ou mais, dependendo da origem dos recursos do contrato.

"A renegociação evita que um problema momentâneo de fluxo de caixa se agrave, prejudicando a capacidade da empresa de tomar crédito no mercado ou apenas honrar compromissos com fornecedores, tributos ou salários. Além disso pode ser útil para despesas urgentes, investimentos ou outras oportunidades de negócio", afirma o diretor-presidente da instituição, Heraldo Neves.

A campanha de renegociação teve início em novembro e abrange micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais (MEI) e empreendedores informais.

A principal condição para a renegociação é que o contrato de empréstimo tenha pelo menos uma parcela quitada, mesmo que parcialmente. Na renegociação, é aplicada uma tarifa de 1,5% sobre o valor renegociado.

"Uma das vantagens é que a primeira parcela do refinanciamento poderá ser paga a partir de abril", explica Nildo Lubke, diretor jurídico responsável pela área de Cobrança de Créditos da Fomento.

Os descontos para renegociação se aplicam também aos empréstimos contratados durante a pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021, por meio das linhas Paraná Recupera e Paraná Recupera – Transportes. Nesses casos, não tem cobrança de taxa tarifária de renegociação.

Operações de microcrédito que foram contratadas com garantia do Fampe (Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas), do Sebrae, e que estejam em atraso, também podem ser renegociadas.

"Empreendedores em dia com as parcelas também podem se beneficiar da renegociação para prorrogar o prazo de pagamento, reduzindo o valor das parcelas. Isso é benéfico para o fluxo de caixa", acrescenta Lübke.

COMO RENEGOCIAR – A renegociação pode ser por meio da rede de agentes de crédito disponíveis em Salas do Empreendedor, Agências do Trabalhador nas prefeituras e correspondentes da Fomento Paraná. A lista de locais está disponível AQUI.

O atendimento também está disponível diretamente pela Fomento Paraná pelo telefone (41) 3235-7700 e WhatsApp (41) 99938-9215. Mais informações estão disponíveis neste link.









