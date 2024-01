Cada R$ 1 investido nos municípios gera incremento de R$ 5,86 no PIB

Cada R$ 1 investido pelo Governo do Paraná, via Secretaria das Cidades, nos municípios tem potencial de gerar R$ 5,86 no Produto Interno Bruto (PIB) estadual nos próximos nove anos. É o que afirma um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) sobre os valores de repassados aos municípios a título de financiamento para obras urbanas.

O estudo analisou os repasses feitos pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), operado em parceria com a Fomento Paraná, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023. No período, R$ 721,68 milhões foram investidos em projetos de pavimentação de vias urbanas, construção de edificações para as áreas da saúde, educação, geração de renda, aquisição de máquinas e equipamentos, entre outros. De acordo com a Fipe, esse montante trará um incremento de R$ 4,23 bilhões no PIB até 2032.

O estudo aponta, ainda, outros dados relevantes: cada R$ 1 aplicado em desenvolvimento urbano gera R$ 2,63 no salário dos trabalhadores e R$ 0,68 em impostos. Em relação a novos postos de trabalho, o relatório indica que 46 novos empregos são gerados para cada R$ 1 milhão investido. Em números absolutos, os financiamentos liberados resultarão em um incremento de R$ 1,9 bilhão na massa dos rendimentos (salários), R$ 490 milhões em impostos indiretos e 33.290 empregos.

Para o secretário das cidades e superintendente do Paranacidade, Eduardo Pimentel, o relatório revela a importância da ação desenvolvida em benefício dos moradores de todos os municípios. “Sempre tivemos a percepção do valor do trabalho realizado e, agora, temos a comprovação da Fipe, uma instituição reconhecida nacionalmente. Trata-se de um resultado prático, computável, nas áreas do emprego, renda, geração de impostos e do PIB”, afirmou.

De acordo com a superintendente executiva do Paranacidade, Camila Mileke Scucato, as conclusões do estudo valorizam a linha de ação no atendimento às prefeituras. “Nossos técnicos estão, desde a análise até as medições, ao lado das prefeituras para que todos atendam às exigências e os projetos sejam executados com agilidade. É muito bom ver que o esforço da equipe chega a resultados tão expressivos”, complementou.

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

O contrato assinado em janeiro de 2023 com a Fipe garantiu, além do estudo realizado, novas capacidades técnicas para o Paranacidade e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Ao longo do ano, foram aplicadas 60 horas de treinamentos e 32 horas em transferência de conhecimento. Com isso, as duas instituições podem desenvolver as mesmas análises e identificar o impacto gerado por outros programas do Governo do Estado.

“Temos, agora, ferramentas e domínio para avaliar o impacto futuro de novos programas e políticas públicas”, disse o analista de Desenvolvimento Municipal do Paranacidade, Fernando Caetano.

O presidente do Ipardes, Jorge Callado, reforçou os benefícios para o Estado resultante da participação no processo. “É uma evolução na nossa capacidade técnica. Agregou valor ao aprimorar a nossa matriz para a análise de produtos”, avaliou.

RECURSOS ALÉM DOS FINANCIAMENTOS

A Secretaria das Cidades destinou R$ 2 bilhões para 1.094 ações voltadas para o desenvolvimento urbano em municípios de todas as regiões do Paraná em 2023. Parte desses recursos – R$ 824,3 milhões – é do Programa de Transferência Voluntária, sistema que dispensa a devolução dos recursos ao Tesouro. Também faz parte do pacote as liberações de R$ 719,7 milhões a prefeituras de até 7 mil habitantes por meio do Asfalto Novo, Vida Nova, maior programa de pavimentação do País, lançado em 2023.

