Por conta das chuvas, Defesa Civil intensifica atendimento no PR

Devido ao retorno dos grandes volumes de chuva ao Paraná, sobretudo nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado, a Defesa Civil Estadual intensificou o atendimento a 19 municípios que registraram ocorrências das mais variadas, sendo as mais comuns os alagamentos e enxurradas. Nas últimas 24 horas com maiores precipitações, os acumulados chegaram a aproximadamente 150 milímetros em algumas localidades.

A situação tem sido monitorada pela equipe Coordenadoria da Defesa Civil do Paraná a partir do seu centro de controle, em Curitiba, e diretamente nos municípios, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e das equipes das defesas civis municipais das cidades diretamente impactadas.

Além dos atendimentos imediatos de urgência, o Governo do Estado está acompanhando a situação para prestar todo o suporte assistencial e humanitário possível aos municípios e às famílias prejudicadas pelos temporais como já tem ocorrido desde o início do mês de outubro.

BARRAGENS – A Defesa Civil esclarece ainda que apesar dos transtornos nas cidades, a chuva não trouxe qualquer tipo de impacto estrutural nas grandes barragens de produção elétrica no Paraná. O órgão estadual reforça a importância de que a população se mantenha atualizada por meio dos canais oficiais, o que inclui principalmente o sistema de envio de alertas da Defesa Civil por mensagem de celular.

Para ter acesso ao serviço, que é gratuito, basta enviar um SMS com o CEP da sua residência para o número 40199. Para mais informações e orientações, acesse o site da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná.

A ENGIE Brasil Energia, que administra as usinas hidrelétricas de Salto Santiago, em Saudade do Iguaçu, e Salto Osório, entre São Jorge d’Oeste e Quedas do Iguaçu, esclarece que ambas operam em perfeitas condições e dentro dos seus parâmetros de segurança. A empresa acompanha os níveis de vazão das comportas devido à possibilidade aumento significativo do Rio Iguaçu nas próximas horas.

Segundo o último informe da Engie Brasil Energia, o reservatório da Usina de Salto Santiago está com 89% do seu volume útil, enquanto a Usina de Salto Osório está com 94% do volume útil ocupado.

