Polícia Rodoviária apreende carga de cigarros eletrônicos em ônibus

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Rolândia (PR), durante a Operação Padroeira, apreendeu na madrugada desta segunda-feira (16) uma carga de cigarros eletrônicos que era trazida do Paraguai em um ônibus de turismo.

A abordagem ao coletivo aconteceu na rodovia PR-986, no município de Rolândia. No interior do veículo viajavam 22 passageiros.

Durante a revista ao compartimento de carga do ônibus, foram encontradas sacolas contendo cosméticos e cigarros eletrônicos (vapers), produtos que são proibidos no Brasil. Os cosméticos, de acordo com a polícia, pareciam ser usados para disfarçar os produtos contrabandeados.

O motorista afirmou desconhecer o conteúdo das sacolas e informou que havia sido contratado apenas para dirigir o ônibus até seu destino final. Ele ainda contou que as mercadorias eram encomendas e que seu trabalho era transportá-las, além dos turistas. Nenhum dos passageiros assumiu a posse das mercadorias e as sacolas não possuíam identificação.

Foram apreendidos 508 cigarros eletrônicos, 600 frascos de cremes corporais e 65 frascos de shampoo. As mercadorias foram encaminhadas para o depósito da Receita Federal em Londrina.

