Polícia pede a prisão de mãe suspeita de espancar filha de 47 dias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Caso é investigado pela Polícia Civil de Cianorte

A Polícia Civil investiga a autoria das agressões contra um bebê de 47 dias, em Cianorte, no noroeste do Paraná. A criança está internada em estado grave no Hospital Metropolitano de Sarandi, no norte do estado.

continua após publicidade .

O caso ocorreu na sexta-feira (6) e os principais suspeitos são a mãe e o pai da criança. De acordo com a corporação, exames apontaram que a criança sofreu uma fratura na costela, perfurações no fígado, lesões na cabeça e hematoma no olho.

- LEIA MAIS: Bebê que teve os pés queimados por aquecedor em hospital morre

continua após publicidade .

O delegado da Polícia Civil , Wagner Quintão, pediu a prisão preventiva da mãe, de 19 anos, após as investigações apontarem que a criança teria sido agredida outras vezes por ela e pelo marido que continua preso. Ela tinha sido presa no dia das agressões, mas foi solta e presa novamente.

O CASO

O casal foi preso suspeito na semana passada suspeito de agredir o bebê de 47 dias, em Cianorte. A mãe afirmou aos policiais ter deixado o bebê com o pai, por algumas horas, para ir até a casa da mãe dela. Ao voltar, ela disse ter encontrado o menino com a boca sangrando e vomitando.

A mulher disse à polícia que pediu ajuda a uma vizinha para levar o bebê até o hospital.

continua após publicidade .

Pela gravidade da situação, os enfermeiros do Hospital São Paulo, em Cianorte, chamaram a polícia.

Os militares realizaram buscas para encontrar o pai da criança. O casal foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil. Segundo a polícia, não foi arbitrada fiança pelo delegado e nem pela justiça.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News